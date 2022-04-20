"Не бойтесь НАТО - бойтесь Бога": украинские спасатели красиво опустили "коллег" из россии

Сообщения российского МЧС в Украине называют истерическим

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отреагировали на "предупреждение" российского МЧС насчет вероятного "ответного ядерного удара". Среди прочего наши спасатели предложили северным соседям "меньше курить ту траву, которую они обычно тушат по весне на полях".

Свой ответ пресслужба ГСЧС опубликовала на официальной странице в Facebook.

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Возмущение украинцев вызвала публикация с одного из региональных сайтов МЧС рф, разошедшаяся на днях в сети. Там россиянам сообщают, что на Пасху их страну может ожидать "ответный ядерный удар".

Скандальный скрин

Подлинность такой публикации неизвестна, однако наши ребята решили в любом случае не оставлять подобные заявления без внимания. В целом реакцию российских "коллег" в ГСЧС считают истеричной.

"Предлагаем вам усилить информационно-объяснительную работу в жилищном секторе, куда ваши солдаты отправили ворованную в Украине технику", — говорят украинские спасатели.

По их мнению, инструкции насчет необходимости наличия дома водоснабжения, а также не древней электропроводки, могут пригодиться таким людям.

"Не бойтесь НАТО — бойтесь Бога, — подытожили в ГСЧС. — Волна его ответа будет страшной и достанет все ваши следующие поколения. П.С. Берегите свои халупы от огня и хотя бы изредка их ремонтируйте".

Письмо закончили коллективной подписью, подчеркнув, что обращаются с презрением, а не с уважением.

Будет ли "ответка" на такую реакцию от российских МЧС, пока неизвестно.

Напомним, что ранее наши спасатели обращались непосредственно к украинцам — они просили отказаться от привычку жечь траву и прошлогоднюю листву. Во-первых, это вредит экологии, во-вторых, некоторые животные не в состоянии убежать от огня.

Также "Телеграф" рассказывал, каким образом в Днепре пострадала одна из сотрудниц ГСЧС, будучи на задании во время войны.