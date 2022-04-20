Пересечение границы во время войны: нужен ли загранпаспорт

Если времени сделать "загранку" нет, проблем не будет

Граждане Украины, которые наконец решили выехать в безопасное место за границу, но имеют только внутренний паспорт, имеют возможность выехать за ним в другие государства. Возможность обойтись без загранпаспорта была продлена еще на время.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает "Телеграф".

Оперативно и достоверно о событиях в Украине и мире

Специалисты объясняют, что ситуация на территории Украины все еще сложна, особенно в тех областях, где сейчас происходят активные боевые действия, поэтому многие люди не имеют возможности оформить себе документ для выезда за границу.

Те страны, которые граничат с Украиной, будут и дальше разрешать украинцам въезжать только при наличии внутреннего документа, подтверждающего личность. Для детей также можно не оформлять специальную "загранку" — они могут пользоваться собственным паспортом или свидетельством о рождении.

Пограничники подчеркивают: это правило будет действовать для всех граждан нашего государства, несмотря на область, в которой они проживают.

При этом специалисты напоминают, что для дальнейших переездов между странами Европы и не только человеку понадобится загранпаспорт. Именно поэтому его советуют оформить при первой наилучшей возможности.

Напомним, ранее мы писали, что делать тем украинцам, которые имеют "заграницу", но ее срок действия уже истек. Спойлер – процедура продления "действительности" документа также упрощена на время войны.

Кроме этого "Телеграф" публиковал подборку полезных лайфхаков для тех, кто собирается покинуть пределы Украины. В материале можно найти ссылку на важные для временных беженцев ресурсы.