Марки с русским военным кораблем заканчиваются: как их еще можно купить

"Укрпочта" прекращает продажу марок в отделении

Русский военный корабль, который украинские пограничники "послали" на известное направление в самом начале военного вторжения рф, стал своеобразным символом сопротивления оккупантам в Украине, на фоне чего марки "Укрпочты" с ним стали чрезвычайно популярны. Однако дополнительный тираж не предусмотрен, на фоне чего осталось совсем немного времени, чтобы успеть их купить.

Об этом утром 20 апреля предупредил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он рассказал, что продали уже около 700 тысяч марок, еще порядка 1500 штук продадут в Киеве 20 апреля, после чего продажа в отделениях "Укрпочты" закончится.

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Но выделят тираж еще в 100 тысяч марок для интернет-магазина, где их можно будет купить в количестве двух штук на один заказ.

В четверг, 21 апреля, сделать заказ смогут те, кто оформлял его в первые дни, а с пятницы, 22 апреля, заказать марки сможет любой желающий, — суммарно этого хватит на более чем 8300 клиентов.

Дополнительно марки отложат для членов иностранных делегаций, музейных фондов, и подобного, а также по одной марке смогут получить работники "Укрпочты".

В дальнейшем в интернет-магазине и в отделениях появятся футболки и прочие вещи с изображением марки.

Напомним, что автором фразы "русский военный корабль — иди на**й" стал пограничник Роман Грибов, который так ответил на запрос крейсера "Москва" у острова Змеиный в Черном море. Вскоре после этого Романа вместе с сослуживцами взяли в плен.

Как сообщал "Телеграф", Украина успешно вернула пограничников домой, а Роман Грибов получил высокую награду.