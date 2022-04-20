В "Укрзализныце" фиксируют увеличение пассажиропотока из стран ЕС в Украину

С 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулось поездами 4 тыс. человек

В течение последней недели в Украину из стран Евросоюза стало возвращаться в полтора раза больше людей, чем в начале месяца.

Об этом свидетельствует статистика пассажиропотока, обнародованная "Укрзализныцей" в Facebook.

В ведомстве отмечают увеличение спроса на обратные рейсы в Украину.

"Так, с 1 по 9 апреля в Украину из Польши по железной дороге вернулось поездами 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше — 6 тыс. пассажиров. В то же время в указанные периоды в обратном направлении направлялось по 10 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении.

В свою очередь, по железной дороге в другие страны было эвакуировано около полумиллиона человек с начала полномасштабной военной агрессии российских оккупантов. Больше всего людей выехало в Польшу.

"Кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию. Сейчас "Укрзализныця" предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захонь и Кошице, Вену и Исакчу", — отметили в пресс-службе.

Также в УЗ напомнили о продлении возможности пересечения границы по внутреннему паспорту гражданина Украины и анонсировали обратные эвакуационные рейсы в Украину после завершения боевых действий.

"По завершении боевых действий Укрзализныця организует маршруты для возвращения украинцев в свои дома. Напомним, что большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввели для украинцев бесплатный проезд своими поездами. Это касается детей до 18 лет, женщин, мужчин старше 60 лет и мужчин от 18 до 60 лет с инвалидностью", — подчеркнули в компании.

Как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, с начала войны "Укрзализныця" эвакуировала около 4 миллионов украинцев.