Неужели ты не понимаешь, что в стране война? Шатерникова рассказала, как ее разочаровал украинский боксер

Сама Шатерникова во время войны занимается волонтерской деятельностью.

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что думает о поездках украинских боксеров на бои в рф, после того как путинские войска вторглись в Украину.

Соответствующее интервью бывшей чемпионки мира по боксу доступно на сайте xsport.ua.

Шатерникова считает, что украинские боксеры не будут ездить в россию на вечера бокса даже после окончания войны. Она также добавила, что хотела бы отделиться от "черной дыры" (россии — Ред.) большой стеной.

"Думаю, что намного лет вперед у нас не будет выездов боксеров в ту черную дыру, которая хочет засмоктать весь свет цивилизации. Уверенна, что ни боксеры, ни тренеры, ни судьи – никто не будет участвовать в их шоу. И вообще нужно построить по ту сторону границы большую стену", — считает Алина.

Также Алина рассказала, что после начала войны ее разочаровало немало людей, в частности один украинский боксер, который выпрашивал у нее разрешение на выезд из страны для проведения боя в Германии. Шатерникова считает, что спортсмен мог бы помочь стране в трудную минуту, и для этого необязательно ехать на фронт.

"Шел 10 день войны, мне позвонил один боксер и попросил посодействовать сделать документы на выезд, ведь у него было предложение побоксировать в Германии. И это боксер третьего уровня, для которого это просто заработок и не больше. Я его тут же спрашиваю: "Скажи, пожалуйста, рестораторы не хотят развивать свою карьеру? Учителя не хотят развивать свою карьеру?"…Неужели ты не понимаешь, что сейчас война в стране, почему ты ставишь свои интересы выше интересов страны? Ты же боксер, а значит воин, почему ты не хочешь помочь стране? Не обязательно ведь воевать, в тылу работы очень много. А он мне говорил о продолжении карьеры…" — рассказала Шатерникова.

Напомним, украинский боксер Александр Усик выехал за границу для подготовки к бою с Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что литовский боксер с флагом Украины добыл победу в чемпионском бою.