Зеленский назвал два пути для разблокировки Мариуполя

Говорить о сроках разблокировки города пока рано.

Ситуация с разблокировкой Мариуполя, по которому российские оккупанты беспощадно бьют из тяжелого вооружения, остается непонятной. Власти не могут сказать, когда украинская армия сможет разблокировать город, однако говорят, что рассматривают два пути.

Об этом во время пресс-конференции после встречи с главой Евросовета сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам открыто. Все ребята в Мариуполе хотят победы, хотят разблокировки, они не собираются сдаваться врагу", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что есть два пути разблокирования Мариуполя — военный и дипломатический.

"Первый — это серьезная тяжелая вооруженная помощь, на которую мы и они рассчитываем, и совместными действиями мы можем разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно. Второй путь — дипломатический. Пока на это не согласна РФ", — пояснил он.

Между тем, как сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук, в среду, 20 апреля, снова не сработал гуманитарный коридор из Мариуполя. Его сорвали оккупанты, которые не смогли на местах обеспечить должное прекращение огня.

"Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых. Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении", — сообщила министр.

А Мариупольский городской совет, в свою очередь, показал эвакуационные автобусы, которые ожидали разрешения забрать мариупольцев в Орехове.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Мариуполе морпехи провели уникальную спецоперацию и эвакуировали из порта 500 защитников.