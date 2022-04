Бои идут не только на Донбассе: свежая карта боевых действий

Российская армия пошла в наступление с разных сторон

Бои в Украине идут не только в Донецкой и Луганской областях, но и на Харьковщине, Херсонщине, Запорожской области. "Телеграф" продолжает следить за ситуацией на фронте и мнением аналитиков об наступательной кампании россии.

Ее незначительный успех на востоке Украины отметили эксперты The Institute for the Study of War, росвойскам удалось захватить часть Рубежного и Попасной.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В Попасной отмечены не только регулярные войска рф, но и наемники из Сирии или Ливии. Предполагается, что они — часть ЧВК Вагнера.

Бои за Мариуполь

Пока большая часть города уже оккупирована российскими войсками, украинским защитникам удается удержать свои позиции. Российские оккупанты уже проникли на окраины завода "Азовсталь". Они уже заявили о проведении в Мариуполе "парада победы" на 9 мая, что аналитики связывают с будущими попытками наступать на "Азовсталь".

Карта боев за Мариуполь на 21 апреля

Донецкое и Луганское направление

Росармия идет в наступление на Рубежное, Попасную, Марьинку. Бои идут также в Торском и Зеленой Долине. Россияне заявили о контроле над Кременной и Старой Краснянке к западу от Рубежного, но со стороны украинского Генштаба подтверждения не было.

Карта боевых действий на востоке Украины

Россияне также пытались атаковать в сторону Темировки и Гуляйполя, предполагается, чтобы окружить украинские силы. Отмечена разведка рф в направлении на Лиман и Славянск.

Направления атак россии на востоке Украины /Ukraine War Map

Харьковская область

Харьков продолжает оставаться в частичной блокаде и под обстрелами. Российские войска немного продвинулись южнее и юго-западнее Изюма, но крупных прорывов не добились.

Карта боев в Харьковской области на 21 апреля

Причиной тому — серьезные потери армии рф, одна из БТГ россии вынуждена была даже отступить в Белгород. Напомним, согласно подсчетам экспертов россияне потеряли в Украине большое количество техники — около 3 тысяч единиц.

Со стороны Изюма россия пытается наступать на Донбасс

Южное направление

Российские войска атакуют украинские позиции в Александровке, чтобы отодвинуть ВСУ дальше от Херсона. Есть вероятность их незначительных успехов.

Боевые действия на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал о критической ситуации в Мариуполе — двое высокопоставленных украинских политиков предложили лично приехать на переговоры, чтобы вывезти украинских военных и мирных жителей с "Азовстали". Тем временем из порта Мариуполя на завод морпехам и "Азову" удалось эвакуировать несколько сотен силовиков — пограничников и полицейских.