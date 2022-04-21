Знаковая дата для путина: Арестович назвал три сценария, что будет в Украине к 9 мая

При наличии обещанного оружия Вооруженные Силы к 9 мая смогут наступать.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что есть три варианта развития событий к 9 мая того, что может происходить на востоке Украины.

Во время интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, советник объяснил, что в одном из самых пессимистичных вариантов, россияне могут окружить Вооруженные силы в районе Барвинково и Авдеевки, попытаться уничтожить наши войска и добить Мариуполь.

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В еще одном варианте, ВСУ могут разгромить войска рф так как на Киевщине.

"Оккупанты стают в оборону на захваченных рубежах, мы их постреливаем, обходим с флангов. И где-то на Харьковщине подрезаем тыловое снабжение", сказал советник главы ОП.

Самым реалистичным сценарием событий Арестович, считает третий — когда российским войскам удастся немного продвинуться.

"Я даю 40 на 60. Российским войскам удастся немного продвинуться, нанести нам серьезные потери, вклиниться кое-где, занят некоторые рубежи, потеснить наших. А мы вклинимся к ним в ответ, подрежем с фланга, нанесем им поражением. И станем", — пояснил советник.

По мнению Арестовича, дальше ситуацию будет развиваться в зависимости от того, кто раньше подтянет резервы.

Если Украина раньше получит все оружие, которое сейчас обещают поставить западные союзники и партнеры, то Вооруженные Силы примерно к 9 мая настолько увеличат свой потенциал, что смогут наступать.

"Российская армия впервые со дня конфликта может оказаться в ситуации, когда они обороняются, а на них наступают. А как они себя ведут в обороне – мы посмотрим. Это интересно. До сих пор они не очень себя вели в обороне", — добавил Арестович.

Как сообщалось ранее, в ночь на 19 апреля россияне перешли в наступление практически по всей линии фронта на Донбассе.

Отметим, что согласно картам боевых действий на 21 апреля, боевые действия в Украине идут не только в Донецкой и Луганской областях, но и на Харьковщине, Херсонщине, Запорожской области.