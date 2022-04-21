Укр

Тысячи звонков из россии: в Минобороны рассказали, как матери оккупантов ищут сыновей

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Из рф обращаются в Украину за поиском погибших военных Новость обновлена 21 апреля 2022, 17:45
Из рф обращаются в Украину за поиском погибших военных

Маляр считает российских матерей агентами влияния для украинской стороны

Российские матери в первые дни полномасштабного вторжения массово звонили по телефону в поисках военных рф, которых в Украине ликвидировано уже 21 тысячу. Как передает "Телеграф", об этом рассказала в интервью OBOZREVATEL заместитель министра обороны Анна Маляр.

В первые дни полномасштабной войны Минобороны рф отрицало свои потери, а сейчас называет цифры, в разы меньше наших официальных данных. По словам Маляр, украинская сторона сотрудничает с российскими матерями, сыновья которых погибли в Украине. В частности, речь идет об организациях солдатских матерей в россии, выступающих против участия своих детей в войне.

"И когда мы вместе с МВД создали горячую линию (это было срочно, в пожарном порядке), то в первые двое суток мы получили восемь тысяч звонков из россии – от мам, которые искали своих детей. И по сути это и есть наши агенты влияния. Потому что эту информацию уже не закроешь, это живые люди, у которых есть родственники, знакомые, и они стали говорить", — сообщила заместитель министра обороны.

Она добавляет, что русские матери могут не получить тел погибших, потому что этому не способствует российская сторона. По словам Маляр, отношение российской армии к погибшим – цинизм высшего уровня, ведь они не забирают своих. По данным Минобороны Украины, у рф есть высокие потери среди раненых из-за плохо организованной помощи.

Отношение оккупантов к своим военным отличается от поведения Минобороны Украины.

"Если ко мне обращаются родственники погибших наших воинов… Я пишу комбригу, что мать ищет своего сына, помогите найти, потому что она хочет похоронить – здесь мгновенная реакция. Человеческая. Поверьте, мы делаем все возможное, мы рискуем. Это – высокая ценность человеческой жизни и каждого нашего бойца", — подытожила Маляр.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об увеличении потерь оккупантов. По данным ведомства, среди российских военных много раненых, а госпиталя уже не хватает.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о большом количестве не только уничтоженных захватчиков, но и раненых. Поэтому по сути, считает он, можно говорить о выходе из строя половины армии вторжения.

Теги:
#Россия #Потери #Військові #Анна Маляр
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