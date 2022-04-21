Японская телеведущая заплакала, сообщая о цинизме путина

Японке очень жаль украинских детей.

Японская телеведущая Юмико Мацуо расплакалась, рассказывая о том, что президент рф владимир путин наградил подразделение, которое устроило зверства в Буче.

На это обратил внимание журналист Леонид Швец в Facebook.

Японка не сдержала эмоций, когда рассказывала о награждении путиным 64-й мотострелковой бригады, которая зверствовала в Киевской области. Также Юмико сообщила, что ее беспокоит судьба детей, которые остались в Мариуполе и прячутся в бункере завода "Азовсталь".

"Трудно не плакать, когда торжествует абсолютное зло. Подлость, запредельность, немыслимость награждения убийц и насильников особым статусом очевидна для всего мира. Так и Кремль особой тайны не делает, что награждает за зверства, дикость и геноцид. Слова "героизм" и "отвага" удалось осквернить. Как и все, к чему прикасается режим", — написал про слезы японки журналист Александр Невзоров на своем telegram-канале.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не исключает вариант с военной деблокадой Мариуполя. К слову, путин отменил штурм "Азовстали".