Укр

Японская телеведущая заплакала, сообщая о цинизме путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Юмико Мацуо Новость обновлена 21 апреля 2022, 20:09
Юмико Мацуо

Японке очень жаль украинских детей.

Японская телеведущая Юмико Мацуо расплакалась, рассказывая о том, что президент рф владимир путин наградил подразделение, которое устроило зверства в Буче.

На это обратил внимание журналист Леонид Швец в Facebook.

Японка не сдержала эмоций, когда рассказывала о награждении путиным 64-й мотострелковой бригады, которая зверствовала в Киевской области. Также Юмико сообщила, что ее беспокоит судьба детей, которые остались в Мариуполе и прячутся в бункере завода "Азовсталь".

"Трудно не плакать, когда торжествует абсолютное зло. Подлость, запредельность, немыслимость награждения убийц и насильников особым статусом очевидна для всего мира. Так и Кремль особой тайны не делает, что награждает за зверства, дикость и геноцид. Слова "героизм" и "отвага" удалось осквернить. Как и все, к чему прикасается режим", — написал про слезы японки журналист Александр Невзоров на своем telegram-канале.

Напомним, 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не исключает вариант с военной деблокадой Мариуполя. К слову, путин отменил штурм "Азовстали".

Теги:
#Япония #Россия #Мариуполь #Война с Россией
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