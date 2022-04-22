Если знали о вторжении россии: Данилов объяснил, почему власть не эвакуировала людей

Украинское руководство даже не могло представить, что захватчики будут так обращаться с мирными украинцами

Эвакуация гражданского населения Украины перед началом полномасштабного вторжения российской федерации была невозможной чисто физически. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью "Украинской правде".

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"Наше население мы никуда эвакуировать не могли, это, во-первых. Это просто физически было невозможно сделать. На сегодняшний день идет война, и у нас есть территории, с которых власть умоляет: "Давайте, уезжайте!", а они не хотят этого делать", — прокомментировал Данилов.

По его словам, для того, чтобы эвакуировать мирных людей, нужно четкое осознание того, что и где будет происходить.

"Мы должны были эвакуировать всю страну, скажите, пожалуйста? Вот надо было эвакуировать Бучу. Ну, хорошо. А Чернигов нужно было эвакуировать? А Сумы нужно было эвакуировать? А Херсон? А Николаев?", — добавил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что те, кто систематически говорит об эвакуации мирных людей к началу войны с россией, просто не осознает ни масштаба проблемы, ни того, как это все устроено.

"Другое дело, мы даже представить не могли, что россияне, их войска будут так обращаться с гражданским населением. Это просто выходит за пределы всякого здравого смысла", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал вероятность применения россией ядерного оружия против Украины.