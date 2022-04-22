Какое оружие нужно Украине в битве за Донбасс: эксперт детально объяснил

Украинские защитники продолжают защищать Родину от захватчиков из россии

Украине нужно большое количество мощного вооружения дальнего действия, ведь характер боевых действий в горячих точках будет меняться.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом корреспонденту "Телеграфа" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, характер боевых действий на востоке страны частично меняется. Поэтому "Джавелины" и "Стингеры", являющиеся оружием ближнего боя, уже не подходят, ведь на Донбассе противник в основном использует дальнобойные средства артиллерии. В настоящее время Украине нужна мощная артиллерия и ракетное вооружение с дальностью от 100 до 300 километров.

"Первые поставки от США уже, как я понимаю, идут. Это, в частности, гаубицы, возможно, М-777, обеспечивающие хорошую дальность. А дальше, возможно, пойдет к нам и ракетное вооружение, например системы HIMARS. Американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ее можно использовать как артиллерию до 300 км, и как РСЗО до 100 километров", — сообщил Згурец.

Что касается систем противовоздушной обороны большой и средней дальности, то их украинским защитникам, скорее всего, придется подождать.

По словам специалиста, пока у европейских стран новых образцов такого вооружения, которым они могли бы поделиться с Украиной, еще нет.

"Что могут уже передают. Те же комплексы С-300, другие системы еще советского производства. Но не так много, как нам нужно ", — добавил военный эксперт.

Подробнее узнать о том, почему говорить о начале широкомасштабной операции российских захватчиков на востоке Украины пока еще рано и как будут разворачиваться боевые действия на Донбассе можно в материале "Телеграфа": "Характер войны меняется, но масштабная битва за Донбасс еще не началась – военный эксперт" .

Также ранее сообщалось, что немецкое издание "Bild" сообщило о том, что по приказу канцлера Шольца Германия вдвое сократила список вооружения для Украины, вычеркнув из него тяжелый сбой.