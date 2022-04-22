Кубраков рассказал, где Украина возьмет $100 млрд на восстановление инфраструктуры

В Мининфраструктуры знают, откуда могут взять деньги для восстановления разрушенных объектов нашей страны

В течение двух месяцев войны в Украине было разрушено примерно 30% инфраструктуры, что по предварительным расчетам составляет около $100 млрд убытков. Об этом в интервью телеканалу ICTV рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, основную транспортную инфраструктуру страны можно восстановить через два года, а некоторые важные объекты можно отстроить и в течение года. Но все это возможно только при надлежащем финансировании. Так, по оценкам Киевской школы экономики, для восстановления Украины необходимо примерно $87-89 млрд, но этих средств пока государство выделить не может.

"Что касается ресурсов и состояния экономики, в котором она находится, то у нас сейчас один приоритет – финансирование армии, наших военных сил, закупки вооружения и содержание тех обязательных социальных платежей, которые должно выполнять государство", – говорит министр.

Кубраков отметил, что для наполнения бюджета необходимыми средствами Украина рассчитывает на два основных источника финансирования, одним из которых являются арестованные финансы агрессора по всему миру.

"Мы видим эту статистику – в одной стране 20 миллиардов арестованы, в другой – 30, где-то – 8, 10, 12… Это и должен быть основной источник. Кстати, если говорить об общей сумме, на которую арестованы эти активы, то она примерно соответствует тому, что считает Киевская школа экономики и другие институты, занимающиеся ущербом, нанесенным войной нашему государству", – объясняет он.

Вторым источником финансирования министр называет так называемый recovery-план для Украины от партнеров, который будет включать в том числе и восстановление инфраструктуры, городов и экономики.

"Об этом мы слышим на уровне официальных заявлений Еврокомиссии, на уровне официальных заявлений наших партнеров из Великобритании, США и Канады", — добавляет Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, что на восстановление инфраструктуры в освобожденных областях Украины из резервного фонда выделен 1 миллиард гривен. Эти средства пойдут на небольшие ремонтные работы, например, замену окон или установку небольших временных переправ.