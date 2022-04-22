Выбили оккупантов из села, не уничтожив ни одного дома: ВСУ рассказали, как освобождали Кухари на Киевщине (видео)
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Село имело стратегическое значение для оккупантов
Киевскую область освободили от российских захватчиков еще 2 апреля, однако до сих пор всплывают ужасные подробности зверств над населением. Военные, в свою очередь, рассказывают, как им удалось освободить населенные пункты.
Так, оперативное командование "Запад" рассказало, как освобождали село Кухари в Иванковском районе.
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Отмечается, что Кухари имели для российской армии стратегическое значение — это было одно из основных направлений продвижения в Киев. Именно поэтому враги уничтожали село и близлежащие населенные пункты почти полностью.
Украинские военные рассказывают, что в первый день наступления им удалось отбить у оккупантов половину села Кухари, оттеснив противника до самого края. После этого наши воины взяли Слободу — соседний населенный пункт. При этом говорится, что украинские военнослужащие вели исключительно прицельный огонь, не используя тяжелое вооружение. Во время вытеснения противников ВСУ не уничтожили в Кухарях ни одного дома.
Враги на два дня окопались на границе села, однако украинская армия прицельным огнем выбила их и оттуда. Немаловажную роль в этом сыграли и местные жители, которые заметили оккупантов под мостом за селом и сообщили об этом военнослужащим ВСУ. Те, в свою очередь, не подвели и выбили противников окончательно.
"Противник применял все возможное вооружение, включая авиационные бомбардировки. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины выстояли и вернули Кухаре под свой контроль, нанеся противнику сокрушительный удар", — резюмировали в ВСУ.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов в окрестностях Изюма.
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