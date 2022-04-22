Более сотни оккупантов и десятки единиц техники: в ВСУ рассказали о боях на востоке

ВСУ удалось уничтожить вражеский склад с топливом и боеприпасами

В Украине продолжается битва за Донбасс, в ходе которой украинская армия наносит серьезные потери российским оккупантам. На 58-й день войны наши воины в Донецкой и Луганской области отразили 8 вражеских атак и уничтожили десятки единиц техники.

Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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Так, на Донбассе за день было уничтожено 9 российских танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одна боевая бронированная машина, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик вражеской армии. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 4 российских беспилотника типа "Орлан-10".

В свою очередь оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что в зоне их ответственности удалось уничтожить склад с топливом и боеприпасами российской армии. Во время наступления также было ликвидировано около 130 российских солдат, 3 танка, 3 БМП, 4 БТР, 1 ББМ, 13 единиц автомобильной техники и 2 беспилотника.

Напомним, что по состоянию на утро 22 апреля российские оккупанты потеряли более 21200 солдат, 838 танков, 2162 бронированных машин и тысячи других единиц военной техники.

Потери россиян в войне

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети появилось эпическое видео с российским крейсером "Москва", который охватил масштабный пожар после удара двумя украинскими ракетами "Нептун".