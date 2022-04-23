"Их мечта – украсть унитаз и умереть": Зеленский жестко прошелся по российским оккупантам

Зеленский считает, что путин не остановится на Украине.

В пятницу, 22 апреля, на 58-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский выступил с традиционной речью.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Офіс Президента України".

Зеленский отметил, что россияне уже начали распространять информацию о том, что в Молдове якобы нарушаются права русскоязычных. Президент считает, что после Украины Кремль продолжит захватническую политику, а потому всему цивилизованному миру стоит помогать Украине здесь и сейчас.

"Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас — установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоговорящих. Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь.

Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть. Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны", — заявил Зеленский.

Напомним, 21 апреля Зеленский дал интервью российскому изданию, рассказав, что должны сделать россияне для нормализации отношений. Кроме того, в четверг на брифинге президента Украины с премьер-министрами Испании и Дании верховный главнокомандующий заявил о возможности деблокады Мариуполя военным путем.