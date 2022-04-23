россия попытается сменить тактику ведения войны против Украины, но останется разочарованной - британская разведка

Россияне попытаются внедрить новые методы ведения войны с Украиной, считают в британской разведке.

Военное руководство российской федерации после провала первоначального плана по захвату Украины объявило о намерении внедрить новые методы ведения войны, однако в итоге они не увенчаются успехом.

Соответствующими выводами поделилась британская военная разведка исходя из ситуации в Украине по состоянию на 22 апреля.

Так, в Великобритании расценивают намерение министра обороны россии Сергея Шойгу внедрить новые методы ведения войны как молчаливое признание того, что "прогресс росии идет не так, как предполагалось".

Как следствие, россиянам потребуется некоторое время, чтобы перевести эту идею Шойгу в адаптированную тактику, методы и процедуры, а затем применить для повышения оперативного эффекта, особенно в отношении наземной маневренной войны против Украины.

В промежуточный период, скорее всего, россия будет продолжать полагаться на бомбардировки как на средство подавления украинского сопротивления российским силам, отмечают в разведке.

"В результате, по всей вероятности, российские силы будут по-прежнему разочарованы неспособностью быстро преодолеть украинскую оборону", — считают в военной разведке Великобритании.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко выразил убеждение, что задача Украины сейчас — сорвать наступательную операцию противника и перемолоть как можно больше российских сил, используя, в том числе, имеющиеся резервы.