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У Зеленского объяснили громкое заявление о Мариуполе и прекращении переговоров

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Михаил Подоляк Новость обновлена 23 апреля 2022, 10:45
Михаил Подоляк

Ситуацию в Мариуполе и планы Украины Верховный главнокомандующий обсуждал с отечественными журналистами

Во время заявления по "красной линии" в украинском Мариуполе и выходе из переговоров с представителями страны-агрессора президент Украины Владимир Зеленский имел в виду частичную приостановку политической составляющей, если защитники города будут уничтожены. Что касается гуманитарных переговоров, то они продолжатся.

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Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время очередного телемарафона, пишет РБК-Украина.

"Есть несколько столов в рамках переговорного процесса. На одном из них лежит политическая карта, на другом — карта урегулирования с точки зрения выхода из войны, но есть еще отдельные карты, гуманитарные. Это обмен пленными, гуманитарные коридоры, возможность вывести наших людей из временно Когда президент говорит о приостановлении переговорного процесса, безусловно, имеется в виду полная остановка политической составляющей или всех остальных, кроме гуманитарной", — сказал украинский чиновник.

Подоляк также добавил, что переговоры, касающиеся обмена пленными и открытие гумкоридоров, будут продолжаться на систематической основе.

"Потому что єто то наши люди, и мы не можем без этого уладить дела этих людей, так чтобы они не чувствовали себя брошенными ", — объяснил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность обмена мирных жителей и военнослужащих из Мариуполя на задержанного политика Виктора Медведчука.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Мариуполь
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