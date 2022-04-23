Будет опасно: Виталий Ким предупредил о пасхальных "подлостях" оккупантов

23-24 апреля лучше провести дома в безопасности

Российские военные могут воспользоваться одним из главных религиозных праздников Пасхой 24 апреля, чтобы нанести удар по украинцам.

Об этом предупредил руководитель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

По его словам, в Николаеве введут длинный комендантский час на пасхальную ночь, с 19 часов вечера до 5 утра, несмотря на то, что многие хотят посетить богослужения.

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"Да, Пасха, но есть данные, что готовятся "подлости" со стороны орков в эту ночь, потому я всех прошу остаться", — подчеркнул Ким.

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"Бог все видит. Я сам обычно не пропускаю, но остаюсь дома. Сегодня и завтра по возможности никуда не ходите, потому что это опасно. У нас идет война", — добавил он.

Как видно по картам боевых действий, николаевское направление одно из самых оживленных, однако идут бурные бои и на других участках фронта.

Карта боевых действий в Украине на 23 апреля

Как сообщал "Телеграф", по данным украинской разведки оккупанты закончили перегруппировку сил и собираются идти в новое полномасштабное наступление.