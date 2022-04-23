Залужный обратился к украинцам с призывом

Каждый может стать невольным пособником оккупантов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал людей, особенно блогеров с большой аудиторией, внимательнее отбирать информацию о боевых действиях, которую они публикуют в сети.

Соответствующее обращение он опубликовал на своих страницах в соцсетях 23 апреля.

Залужный обратил внимание, что военное руководство Украины не транслирует никакой важной информации о текущих операциях, поскольку ее может использовать враг против Украины.

Оперативно и честно о войне читайте в нашем Телеграме

И главнокомандующий ВСУ также призвал всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публикации оценок боевых действий, данных про логистику, обеспечение, анализов решений командиров.

Так, по его словам, военное руководство имеет всю информацию о боевых действиях, использует ее против оккупантов, и сохранение данных в секрете помогает делать это эффективно.

Читайте также: Категория Харьков Успешное контрнаступление: ВСУ отбили три населенных пункта в Харьковской области Силы обороны добились значительных успехов и продолжают наступательные действия

"Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий во что бы то ни стало для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!", — говорится в сообщении Залужного.

Стоит заметить, что уже не единожды в сети возникали скандалы, когда после публикации данных или репортажей о каких-то стратегических объектах по ним совершались ракетные обстрелы.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцы стали требовать самосуда над предателем, который наводил обстрелы по Николаеву.