Мобилизация переселенцев: могут ли быть призваны и при каких условиях

Уклоняющихся в Украине могут быть наказаны штрафом или даже уголовной ответственностью

С 15 марта в Украине идет вторая очередь мобилизации, в рамках которой резервисты пополняют ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований страны для того, чтобы иметь возможность дать мощный отпор агрессору из россии. Что касается лиц мужского пола, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий и получивших статус внутреннего переселенца, то они также могут быть призваны к службе в армии.

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Как рассказала юрист адвокатского бюро Ларисы Матвеевой "Альфа-Омега" Инна Кердзевадзе, в случае смены места нахождения, мужчины призывного возраста все равно обязаны стать на военный учет, после чего, согласно условиям общей мобилизации, они могут быть призваны в ряды украинской армии.

Следует отметить, что лицам, состоящим на военном учете, категорически запрещается менять место жительства без соответствующего разрешения терцентра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Если же лицо имеет статус внутреннего переселенца (ВПЛ), то оно должно стать на военный учет по новому месту жительства.

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"Не нужно путать, что если мужчина получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и встал на военный учет в ТЦК и СП в соответствующей области, то его обязаны направить в воинскую часть в той же области. Мобилизированные могут быть направлены в те области, где это необходимо в конкретный момент", – пояснила специалист.

Подробнее ознакомиться с важными вопросами категорий лиц, подлежащих мобилизации, как, согласно действующему законодательству, должны вручать повестки и какие права имеют военнообязанные переселенцы можно в материале "Телеграфа": "Мобилизация в Украине: юрист объяснила, кого могут забрать в армию прямо сейчас, а кто имеет отсрочку”.

Также напомним, что в Украине правительством разрешено предприятиям бронировать отдельные категории работников во время военного положения. Благодаря этой процедуре лицо может получить отсрочку от призыва на срок до 6 месяцев.