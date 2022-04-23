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Мобилизация переселенцев: могут ли быть призваны и при каких условиях

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Мобилизация в Украине Новость обновлена 23 апреля 2022, 14:55
Мобилизация в Украине

Уклоняющихся в Украине могут быть наказаны штрафом или даже уголовной ответственностью

С 15 марта в Украине идет вторая очередь мобилизации, в рамках которой резервисты пополняют ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований страны для того, чтобы иметь возможность дать мощный отпор агрессору из россии. Что касается лиц мужского пола, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий и получивших статус внутреннего переселенца, то они также могут быть призваны к службе в армии.

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Как рассказала юрист адвокатского бюро Ларисы Матвеевой "Альфа-Омега" Инна Кердзевадзе, в случае смены места нахождения, мужчины призывного возраста все равно обязаны стать на военный учет, после чего, согласно условиям общей мобилизации, они могут быть призваны в ряды украинской армии.

Следует отметить, что лицам, состоящим на военном учете, категорически запрещается менять место жительства без соответствующего разрешения терцентра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Если же лицо имеет статус внутреннего переселенца (ВПЛ), то оно должно стать на военный учет по новому месту жительства.

"Не нужно путать, что если мужчина получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и встал на военный учет в ТЦК и СП в соответствующей области, то его обязаны направить в воинскую часть в той же области. Мобилизированные могут быть направлены в те области, где это необходимо в конкретный момент", – пояснила специалист.

Подробнее ознакомиться с важными вопросами категорий лиц, подлежащих мобилизации, как, согласно действующему законодательству, должны вручать повестки и какие права имеют военнообязанные переселенцы можно в материале "Телеграфа": "Мобилизация в Украине: юрист объяснила, кого могут забрать в армию прямо сейчас, а кто имеет отсрочку”.

Также напомним, что в Украине правительством разрешено предприятиям бронировать отдельные категории работников во время военного положения. Благодаря этой процедуре лицо может получить отсрочку от призыва на срок до 6 месяцев.

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#Война #Мобилизация
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