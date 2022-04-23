Еще два российских генерала убиты: подробности громкого успеха ВСУ

Бойцы ВСУ уничтожили двух генералов оккупантов, еще один – тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуированный

В пятницу, 22 апреля, ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области.

Было ликвидировано два генерала оккупантов, один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован. Также уничтожен ППУ 49А. Об этом сообщает Главное управление разведки МОУ.

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