В Украине запретят продавать часть квартир: кого коснутся новые правила

Доступ к госреестрам пока закрыт.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украине заблокировали доступ к ряду государственных реестров, в частности из-за соображений безопасности заблокирован и государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию "Радио Свобода" рассказал, когда украинцы смогут вновь покупать и продавать недвижимость.

Министр отметил, что рынок недвижимости сейчас простаивает из-за того, что власти заблокировали соответствующий реестр. Это сделано, чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы присвоения жилья.

"Работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе в связи с возможными мошенническими схемами", — сообщил Малюська.

Чиновник сообщил, что власти сейчас разрабатывают механизм перепродажи недвижимости, чтобы предотвратить рейдерские схемы. Малюська рассказал об одной из таких схем. Аферисты создают несколько фирм-прокладок, перепродающих друг другу квартиру несколько раз подряд. Случается даже, что за один день совершается несколько сделок с одной квартирой. Таким образом, в течение нескольких часов продажа жилья может произойти несколько раз. Конечно, после такой "карусели" невозможно выяснить, кто настоящий хозяин квартиры. Правительство хочет запретить владельцу продавать жилье, если собственник купил его менее месяца назад.

Малюська отметил, что государственный реестр недвижимости может открыться в течение ближайшего месяца. Это снова запустит рынок жилья и позволит проводить сделки купли-продажи квартир. Пока операции с недвижимостью можно будет проводить только на территориях, где не ведутся активные боевые действия. Сейчас реестр открыт только для регистрации новостроек.

Ранее сообщалось, что рынку недвижимости угрожает монополия одного игрока, что может привести к подорожанию жилья. Девелопмеры рассказали "Телеграфу", когда стоит ожидать продолжения строительства недвижимости в Киеве.