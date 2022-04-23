Укр

Оккупантам не хватает уже не только солдат: что стало известно

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Российские оккупанты Новость обновлена 23 апреля 2022, 19:13
Российские оккупанты

В Генштабе рассказали о проблемах оккупантов с медобеспечением

На фоне потерь личного состава российской армии на войне в Украине, на временно оккупированных территориях враг насильно привлекает украинских врачей к оказанию медпомощи оккупантам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Отмечается, что российские военнослужащие испытывает существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений в Харьковской области. Существуют трудности с эвакуацией раненых, в оккупантов не хватает медикаментов.

Так, во временно занятом Волчанске младший медперсонал учреждений здравоохранения принудительно оказывает помощь противнику, находящемся на линии столкновения с Силами обороны Украины. В городе Балаклея россияне, одновременно с развернутым военным госпиталем, используют возможности городской поликлиники.

Ранее сообщалось, что военное руководство рф после провала первоначального плана по захвату Украины объявило о намерении внедрить новые методы ведения войны. Однако в итоге они не увенчаются успехом.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко выразил убеждение, что задача Украины сейчас — сорвать наступательную операцию противника и перемолоть как можно больше российских сил, используя, в том числе, имеющиеся резервы.

Теги:
#Украина #Харьковская область #Война #Оккупанты
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