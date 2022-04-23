Переговоры с рф, война и угроза ядерного удара: 11 главных тезисов с пресс-конференции Зеленского в метро

Пресс-конференция президента Украины продлилась почти два часа

В субботу, 23 февраля, спустя почти два месяца войны россии против Украины украинский президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ.

Мероприятие проходило на одной из станций Киевского метрополитена и продлилось почти два часа, поэтому "Телеграф" собрал ключевые тезисы, озвученные Зеленским во время ответов на вопросы:

Переговоры с россией

Зеленский желает окончания войны с россией и высказался за дипломатический путь ее завершения.

Назвал самые актуальные вопросы в переговорах с россией: это гарантии безопасности и нейтральный статус Украины, судьба Донбасса и Крыма.

Назвал условия выхода Украины из переговоров с россией: это убийство людей в Мариуполе и псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Отвечая на вопрос "Телеграфа", Зеленский подтвердил приезд российского олигарха Романа Абрамовича в Киев как представителя российской переговорной группы.

Мариуполь

Сегодня один из сложнейших дней в обороне Мариуполя, сообщил Зеленский, добавив, что враг стреляет с моря, суши, танков, артиллерии, самолетов.

Президент сказал, что за час до пресс-конференции разговаривал с бойцами "Азова", которые находятся на "Азовстали".

Украина пока не готова снять осаду с Мариуполя военным путем и украинские защитники на "Азовстали" это понимают.

Война и оружие

О планах россии наступать на юге Украины к границе Молдовы и Приднестровья:

"Такие угрозы есть. С точки зрения результата посмотрим. Будем точно защищать наши территории".

Если Украина получит достаточно западного оружия, то ВСУ смогут отбить захваченные россией территории:

"Все, что россияне прорвут и не дай бог оккупируют – мы вернем. Это будет вопрос не 10-20 лет или не 8-летней войны с 2014 года, а вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только она будет и ее будет достаточно, поверьте мне – мы будем возвращать ту или иную территорию, которая временно оккупирована".

По поставкам вооружений:

"Я не рассматриваю вариант, что наши партнеры не передадут оружие, которое пообещали. У них нет альтернативы. Мы не дадим им такой возможности. У нас нет других альтернатив. У нас не будет государства и людей – все будет сожжено. Я такую альтернативу не рассматриваю".

Об угрозе ядерного удара со стороны россии

Зеленский не исключает того, что россия нанесет по Украине ядерный удар:

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Если руководство рф не потеряет связь с реальностью и адекватностью, оно не использует ядерное оружие. Может ли это (применение ядерного оружия — Ред.) быть со стороны россии? Может. Верю ли я в это? Верить в это не хочется… Если бы у Украины было ядерное оружие, мы бы его никогда не использовали, потому что мы адекватное государство. Человек, который решил бы использовать ядерное оружие, снесли бы, его снесло бы общество".

О наказании военных преступников

Каждый, кто во время российского военного вторжения в Украину отдавал преступные приказы на уничтожение мирных жителей, обязательно предстанет перед судом и получит справедливое наказание:

"Я считаю, что все точно предстанут перед трибуналом, перед судом. Все, кто отдавал эти позорные приказы по уничтожению людей, детей – всех. Это точно, я в этом уверен, я в это верю".

Как сообщалось, во время пресс-конференции Зеленский очень эмоционально отреагировал на обстрел Одессы, в результате которого погибли восемь человек, включая 3-месячную девочку.