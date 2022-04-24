Станет местом паломничества: спутник обнаружил, где затонул крейсер "Москва"

Высокоточная техника запечатлела даже контуры корабля на дне

Спутник одной из стран НАТО смог отыскать в Черном море точное место, где утонул российский флагманский крейсер "Москва". Ушедший на дно после встречи с украинскими ракетами "Нептун" корабль сейчас покоится на запад от аннексированного Крымского полуострова.

Подробнее об этом в своем Telegram-канале рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в воскресенье, 24 апреля.

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Точное расположение утонувшего судна удалось обнаружить благодаря радару спутника, который проанализировал уровень загрязнения Крымского моря рядом с Крымом. Очевидно, что поверхность водоема в месте крушения "Москвы" покрыта различными маслами и топливом.

Согласно показателям спутника, координаты погибшего российского корабля следующие: 31'490728 северной широты, 45'119975 западной долготы.

Сам же корабль покоится на глубине около 40-45 метров. Впрочем, специальная съемка все того же натовского спутника позволяет рассмотреть его силует.

Антон Геращенко предположил, что после победы Украины над россией в этой войне затонувшая "Москва" превратится в "место паломничества" для дайверов со всех стран земного шара.

Напомним, что "Москва" официально является культурным подводным наследством Украины, ведь утонула в территориальных водах нашей страны. Вполне вероятно, что большинство экипажа, который находился на борту корабля, погиб во время взрыва.

При этом в россии продолжают рисовать красивые пропагандистские картинки, утверждая, что в числе погибших числится лишь один военнослужащий. Согласно предыдущим заявлениям российского Минобороны, это капитан судна Антон Куприн.