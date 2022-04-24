Укр

СБУ задержала депутата-предателя и еще кучу агентов россии

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
77
СБУ задержала депутата-предателя и еще кучу агентов россии Новость обновлена 24 апреля 2022, 14:19

В Украине ликвидирована группа вражеских информаторов

Служба безопасности Украины "похвасталась" своими новыми достижениями. Сотрудниками СБУ было задержано депутата-коллаборанта, а также была ликвидирована агентурная сеть оккупантов на юге и востоке Украины. Помимо этого на украинской территории заблокировали деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из россии.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Итого, в Херсонской области на госизмене разоблачен депутат одного из местных советов, которого завербовала ФСБ рф. В Харьковской области — контрразведчики СБУ разоблачили приспешницу оккупантов, корректировавшую вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов.

В Луганской области ликвидировали группу вражеских информаторов, в состав которой входило трое жителей Северодонецка. Еще одну приспешницу захватчиков разоблачили вблизи Попасной. На Донетчине СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из Краматорских заводов.

Кроме этого, в Одессе был задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг использовал для проведения информационных диверсий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры в рамках расследования дела о государственной измене — его подозревают в работе на российских оккупантов.

Теги:
#СБУ #Война
Лукашенко сразу же сравнили с котом Леопольдом из одноименного мультфильма
Новости СНГ
лукашенко удивил нелепым обращением к соседям Беларуси
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Лукашенко сразу же сравнили с котом Леопольдом из одноименного мультфильма
лукашенко удивил нелепым обращением к соседям Беларуси
Дата публикации
Категория
БМП Marder
Оружие для Украины: Швейцария приготовила неприятный сюрприз, пишут СМИ
Дата публикации
Категория
Азовсталь
Сохраните остатки репутации: у Зеленского обратились к россии и призвали к трем шагам
Дата публикации
Категория
Арестович уверен, что активная фаза войны вот-вот закончится
"Так может и до Нового года идти": Арестович поделился новым прогнозом насчет войны
Дата публикации
Категория
Война россии против Украины продолжается уже два месяца
Война — день 60: Украина сражается уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города