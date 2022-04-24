Украину спас "наш любимый бардак": Арестович о первых днях войны

У Зеленского объяснили провал российской армии под Киевом

Украину в первые дни войны спасло то, что наша страна не успела провести реформы западного типа.

Об этом в интервью meduza заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович отметил, что украинские подразделения, которые первыми встречали врага, начали воевать самостоятельно без приказа с центра.

"Удержали ситуацию те, кто не знал, что надо бояться: спокойно обстреливали российские танки и сбивали самолеты. Если бы мы были централизованной страной, которая бы успела провести реформы западного типа, я думаю, мы бы проиграли. Но мы остались в нашем любимом украинском бардаке, и никто не знал, что без приказа центральной власти нельзя воевать… А когда мы уже восстановили управление и перестали бояться, на третьи — пятые сутки, то вообще пошло все очень хорошо", — заявил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что россия, запустив огромные колонны техники под Киев, сама поставила себе приговор, ведь после заблаговременного подрыва мостов вся эта техника стала неподвижной мишенью. При этом Арестович признался, что думал, что сдержать такое количество войск рф было невыполнимой задачей.

"Помните огромные колонны [российских войск] под Киевом? Выглядит это крайне внушительно. Даже я, профессиональный военный, наблюдая эту обстановку, думал: "Боже, сколько же вас". Это был просто дурдом. На телефон приходят сообщения, читаешь: движется колонна в 200, 300, 350, 400 единиц — непрерывным потоком. Я думал, что при всей нашей храбрости мы это не удержим. Это невозможно удержать. Но таким количеством войск, которое они пригнали под Киев, они просто забили себе дороги. Они стояли непрерывной колонной по 20−30 километров и не могли проехать, потому что мосты мы повзрывали. Они пытались пойти понтонной переправой, мы их крыли, непрерывно крыли. Плюс спецназ крыл. Партизаны обстреливали колонны", — рассказал чиновник.

Арестович также добавил, что главной проблемой армии рф является "жуткая перецентрализация".

Читайте также: Категория Украина "Покруче Чернобаевки": Арестович рассказал об успехах ВСУ на Херсонщине На уничтоженной позиции могли находиться до 50 российских старших офицеров

Ранее Арестович дал новый прогноз по срокам окончания войны. Напомним, 23 апреля Алексей пообещал российским солдатам "веселье" на фронте.