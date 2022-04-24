Пленные из ОРДЛО развеяли миф роспропаганды о "защите русскоговорящих" (видео)

Сами пленные назвали ситуацию абсурдной

В плен украинских военных на 60-й день войны попали жители временно оккупированной Горловки (Донецкая область), участвовавшие на стороне россиян в боевых действиях. Как выяснилось, один из мужчин в повседневной жизни использует исключительно украинский язык.

Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Минобороны Украины.

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На кадрах пленные признаются, что все трое являются жителями города Горловка Донецкой области (оккупирована с 2014 года). Одному из мужчин — учителю русского языка — дают в руки телефон, чтобы он позвонил родным, а во время разговора с женой он спрашивал о детях на украинском языке.

Украинских военных шокировала эта ситуация, и они спросили у боевика, как он это прокомментирует. На что мужчина, воевавший против ВСУ, ответил, что дома всегда говорит исключительно на украинском языке.

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"Путин пришел защищать русскоязычных, которые дома говорят на украинском языке. В результате уехали убивать украинцев, но сами попали в плен. Абсурд", — резюмировали военнослужащие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты не гнушаются вывозить с оккупированных территорий людей якобы в эвакуацию, отправляя их в Сибирь и за Полярный круг. При этом многие несовершеннолетние не владеют русским языком, что опровергает миф роспропаганды о "защите русскоязычных" — детей заставят выучить язык.