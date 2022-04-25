Война — день 61: россияне "давят" на Донбассе, а в Украину поступает высокотехнологичное оружие, которое изменит ход войны

Оперативно о главном за 25 апреля

В Украине начался 61-й день с момента вторжения российских оккупантов. Враги пытаются "прожаться" на востоке, но терпят серьезные потери, а на юге наступления россиян не удаются из-за мощных контратак в Херсонской области. Самой болезненной точкой фронта по-прежнему остается Мариуполь — в результате бомбардировки города российскими оккупантами уже погибли более 20 тысяч мирных жителей. Однако россиянам тоже серьезно достается в ответ — вражеская армия потеряла почти 22 тысячи солдат и тысячи единиц техники. И эти цифры могут увеличиться еще больше, ведь в Украину продолжает поступать мощное оружие от западных партнеров. Так, Великобритания передала еще 20 мобильных артиллерийских установок калибра 155 мм AS-90 и десятки тысяч снарядов для них. Между тем, о готовности передать для ВСУ высокотехнологичное оружие заявили еще 19 стран — это может значительно повлиять на ход войны.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 25 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Пять мирных жителей Донецкой области погибли и столько же получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов в минувшее воскресенье.

Напомним, что события за 22 апреля описаны в новости: "Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ".

А информацию за 23 апреля читайте в трансляции: "Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, Украина получает новые партии оружия".

События российско-украинской войны за 24 апреля доступны в материале: "Война — день 60: Украина борется уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города".