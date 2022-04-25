Христиане ли эти люди? Зеленский жестко отреагировал на ракетные удары россии

Все, что делает россия на территории Украины – это точно не христианство.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары россии по украинским городам на Пасху.

Видеообращение Зеленского опубликовано в его Telegram-канале.

Президент отметил, что россия поздравила Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему государству, ракетными ударами по Кременчугу.

"Зачем был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Христиане ли эти люди? Убившие на Пасху еще двоих детей в Донецкой области, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, которые снимали в оккупированных районах пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов", — сказал Зеленский.

Глава государства также уверен, что все, что делает россия на территории Украины – это точно не христианство.

"России предлагали пасхальное прекращение огня. Для захватчиков Пасха ничего не значит. Это просто красная дата в календаре, для которой требуются специальные слова и поведение. Русская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого бы не сделали, имея возможность установить мир. Поэтому держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином, а есть паски каждый год – мало, чтобы быть людьми", — добавил Зеленский.

Напомним, вечером 24 апреля российские военные выпустили девять ракет по объектам в Кременчуге Полтавской области, — один человек погиб, еще семеро пострадали.

25 апреля россияне обстреляли Винницкую область, из-за атак обесточена железная дорога. Также несколько взрывов прогремели и в Ровенской, Львовской областях.

23 апреля от обстрела российских захватчиков пострадала Одесса.