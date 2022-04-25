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Киевщина получила первые 400 млн грн на восстановление - ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Киевщина получила первые 400 млн грн на восстановление - ОП Новость обновлена 25 апреля 2022, 11:46

Киевская область получила первую субвенцию на восстановление от последствий вторжения российских войск. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, субвенцию в размере 400 млн гривен потратят на замену окон и кровель в домах, уборку и восстановление дорог.

"Вопрос электроэнергии, водоснабжения, интернета уже сейчас решается. Мы понимаем, что следующим этапом следует восстановить дома, которые можно быстро восстановить", — отметил он.

Быстрый ремонт уцелевших построек позволит людям вернуться домой и проживать в комфортных условиях.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, как государство возместит потерю дома или квартиры тем, кто остался без жилья в результате боевых действий.

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