Киевщина получила первые 400 млн грн на восстановление - ОП

Киевская область получила первую субвенцию на восстановление от последствий вторжения российских войск. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, субвенцию в размере 400 млн гривен потратят на замену окон и кровель в домах, уборку и восстановление дорог.

"Вопрос электроэнергии, водоснабжения, интернета уже сейчас решается. Мы понимаем, что следующим этапом следует восстановить дома, которые можно быстро восстановить", — отметил он.

Быстрый ремонт уцелевших построек позволит людям вернуться домой и проживать в комфортных условиях.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, как государство возместит потерю дома или квартиры тем, кто остался без жилья в результате боевых действий.