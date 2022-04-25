Черновицкая область готова разместить еще 50 тысяч переселенцев

Черновицкая область уже приютила более 100 тысяч вынужденных переселенцев

Более 100 тысяч вынужденных переселенцев, которым пришлось спасаться от русских войск, временно поселились на Буковине. В настоящее время область готова принять еще 50 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

"Дорогие украинцы! Область сегодня относительно безопасна и в настоящее время мы приютили уже более 100 тысяч соотечественников, вынужденных искать убежище и защиту от российских ракет, от бомбардировок, от ежедневных ночных обстрелов. И к этим 100 тысячам, которые мы уже приняли, Черновицкая область может и готова принять, приютить еще 50 тысяч человек", — сказал Осачук.

Он отметил, что, в случае угрозы жизни, переселенцев с радостью примет город Черновцы и еще 51 территориальная громада области. Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии центра помощи переселенцам: 0 800 335 047.

"Областной координационный центр вас направит и поможет дождаться победы, в то время когда ВСУ воюют", — добавил глава ОВА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что государство возместит потерю дома или квартиры тем, кто остался без жилья в результате боевых действий.