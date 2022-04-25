Укр

Черновицкая область готова разместить еще 50 тысяч переселенцев

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Черновцы продолжают принимать переселенцев Новость обновлена 25 апреля 2022, 15:45
Черновцы продолжают принимать переселенцев

Черновицкая область уже приютила более 100 тысяч вынужденных переселенцев

Более 100 тысяч вынужденных переселенцев, которым пришлось спасаться от русских войск, временно поселились на Буковине. В настоящее время область готова принять еще 50 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.

"Дорогие украинцы! Область сегодня относительно безопасна и в настоящее время мы приютили уже более 100 тысяч соотечественников, вынужденных искать убежище и защиту от российских ракет, от бомбардировок, от ежедневных ночных обстрелов. И к этим 100 тысячам, которые мы уже приняли, Черновицкая область может и готова принять, приютить еще 50 тысяч человек", — сказал Осачук.

Он отметил, что, в случае угрозы жизни, переселенцев с радостью примет город Черновцы и еще 51 территориальная громада области. Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии центра помощи переселенцам: 0 800 335 047.

"Областной координационный центр вас направит и поможет дождаться победы, в то время когда ВСУ воюют", — добавил глава ОВА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что государство возместит потерю дома или квартиры тем, кто остался без жилья в результате боевых действий.

Теги:
#Война #Буковина #Переселенцы #Сергей Осачук
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