Черновицкая область готова разместить еще 50 тысяч переселенцев
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Черновицкая область уже приютила более 100 тысяч вынужденных переселенцев
Более 100 тысяч вынужденных переселенцев, которым пришлось спасаться от русских войск, временно поселились на Буковине. В настоящее время область готова принять еще 50 тысяч человек.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.
"Дорогие украинцы! Область сегодня относительно безопасна и в настоящее время мы приютили уже более 100 тысяч соотечественников, вынужденных искать убежище и защиту от российских ракет, от бомбардировок, от ежедневных ночных обстрелов. И к этим 100 тысячам, которые мы уже приняли, Черновицкая область может и готова принять, приютить еще 50 тысяч человек", — сказал Осачук.
Он отметил, что, в случае угрозы жизни, переселенцев с радостью примет город Черновцы и еще 51 территориальная громада области. Обратиться за помощью можно по номеру горячей линии центра помощи переселенцам: 0 800 335 047.
"Областной координационный центр вас направит и поможет дождаться победы, в то время когда ВСУ воюют", — добавил глава ОВА.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что государство возместит потерю дома или квартиры тем, кто остался без жилья в результате боевых действий.
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