Мечтала о телефоне, но помогла ВСУ: 12-летняя беженка из Херсона отдала свои сбережения на нужды армии (видео)

Чуткая девочка из многодетной семьи помогла бойцам ВСУ

Уроженка Херсонской области, которой вместе с мамой пришлось выехать из оккупированного россиянами родного села Олешки, отдала все свои сбережения в помощь украинским защитникам.

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Историю, которая растрогала многих, рассказали журналисты ТСН во время очередного телемарафона.

Школьница, по имени Лера — 12-летняя жительница села Олешки Херсонской области. Этот населенный пункт еще в первые дни войны оккупировала армия российских захватчиков, потому ребенку вместе с мамой и еще шестью приемными братиками и сестричками пришлось бежать в Германию.

Девочка долго собирала деньги, чтобы приобрести на свой день рождения новый телефон, однако решила отдать все свои сбережения на нужды Вооруженных сил Украины.

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На Лерины сбережения деньги волонтерская организация приобрела для танкистов новые турникеты.

"Лера еще в мирной Украине собирала себе на подарок на день рождения, хотела новый смартфон. Однако спасаясь от войны решила, что она может и без нового телефона, а украинские военные без ее помощи – нет. Собранное передало на нужды войска ", – рассказывают в сюжете.

Следует также отметить, что без подарка в свой день рождения ребенок не остался. Журналисты решили поздравить девочку и подарили ей новый гаджет, о котором она так мечтала.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинка рассказала о том, что пришлось пережить ее семье с первых дней военной агрессии россии и как война изменила ее сына.