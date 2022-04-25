Мечтала о телефоне, но помогла ВСУ: 12-летняя беженка из Херсона отдала свои сбережения на нужды армии (видео)
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Чуткая девочка из многодетной семьи помогла бойцам ВСУ
Уроженка Херсонской области, которой вместе с мамой пришлось выехать из оккупированного россиянами родного села Олешки, отдала все свои сбережения в помощь украинским защитникам.
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Историю, которая растрогала многих, рассказали журналисты ТСН во время очередного телемарафона.
Школьница, по имени Лера — 12-летняя жительница села Олешки Херсонской области. Этот населенный пункт еще в первые дни войны оккупировала армия российских захватчиков, потому ребенку вместе с мамой и еще шестью приемными братиками и сестричками пришлось бежать в Германию.
Девочка долго собирала деньги, чтобы приобрести на свой день рождения новый телефон, однако решила отдать все свои сбережения на нужды Вооруженных сил Украины.
На Лерины сбережения деньги волонтерская организация приобрела для танкистов новые турникеты.
"Лера еще в мирной Украине собирала себе на подарок на день рождения, хотела новый смартфон. Однако спасаясь от войны решила, что она может и без нового телефона, а украинские военные без ее помощи – нет. Собранное передало на нужды войска ", – рассказывают в сюжете.
Следует также отметить, что без подарка в свой день рождения ребенок не остался. Журналисты решили поздравить девочку и подарили ей новый гаджет, о котором она так мечтала.
Ранее "Телеграф" сообщал, как украинка рассказала о том, что пришлось пережить ее семье с первых дней военной агрессии россии и как война изменила ее сына.
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