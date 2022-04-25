Украина может получить танки Leopard от Германии: что известно

Для поставки танков в Украину необходимо разрешение Федерального правительства

Германия получила еще одну заявку на экспорт мощной военной техники для Украины — речь идет о 88 танках Leopard. Еще часть танков для ВСУ передаст Польша.

Как сообщает издание Welt, в конце прошлой недели компания Rheinmetall подала заявку в Федеральное правительство Германии на поставку 88 единиц танков типа 1A5 Leopard.

Оперативно о войне читайте в нашем Telegram

Отмечается, что компания Rheinmetall сможет доставить танки в Украину уже через несколько недель, однако для этого необходимо, чтобы разрешение на поставку подписал канцлер Германии Олаф Шольц.

Leopard 1A5 – последняя модификация танка Leopard 1 от 1987 года, в которую интегрировали новую систему управления огнем из Leopard 2 с лазерным дальномером и двумя независимыми прицелами с ночными режимами. Защиту этого танка можно усиливать дополнительными листами бронирования. А его боевая мощность повышена путем добавления новых подкалиберных снарядов с повышенным бронепробиванием.

Leopard 1A5

Кроме запроса на танки, немецкое правительство имеет на согласование еще две заявки для Украины — на поставку 100 бронетранспортеров Marder и 100 самоходных гаубиц PzH 2000. Пока они еще не подписаны.

Стоит отметить, что подержанные Leopard 1A5 обойдутся примерно в 15 миллионов евро. А боевые машины пехоты Marder стоят 150 миллионов евро. Вместе с самоходными гаубицами стоимостью 1,8 миллиарда евро общая стоимость тяжелого вооружения, на которое поданы заявки, составляет более 2 миллиардов евро.

Кроме того, как сообщило Polska Times, польский премьер Матеуш Моравецкий подтвердил, что Польша передала Украине еще и свои танки. При этом количество и сроки поставки он не озвучил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что говоря о танках для Украины, Шольц заговорил о "правилах войны" и "эскалации для НАТО".