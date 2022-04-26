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Нам нравится такая война: Арестович назвал "величайшую глупость" путина в Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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ВСУ Новость обновлена 26 апреля 2022, 07:17
ВСУ

Все попытки атак российских военных на Кривой Рог успешно отбиты ВСУ.

Российские войска решили наступать на Кривой Рог, однако, это величайшая глупость с военной точки зрения.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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Генерал Александр Дворников, которого путин назначил командовать войсками в Украине, видимо, "хочет наступать везде во исполнение приказов политического руководства".

"Я думаю, они убьются там об оборону, да и все – и не будут больше наступать. Но конечно, это очень странное решение. Это более странное решение, чем 25-тысячной группировкой пытаться взять Краматорск-Славянск в тех условиях. И вообще они наступают везде… А еще в книге начинающих командиров первый принцип – это неравномерное распределение сил на линии фронта… Это база, это алфавит. Военные должны это понимать. Но они наступают везде", – сказал Арестович.

Оккупанты пытались наступать на Кривой Рог, но все атаки были отбиты
Оккупанты пытались наступать на Кривой Рог, но все атаки были отбиты

По словам советника, наступление сразу на всех возможных участках фронта — это величайшая глупость со стороны врага.

"Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев прав? Может, владимир владимирович решил лично руководить всеми операциями?… Потому что с военной точки зрения это величайшая глупость", — добавил Арестович.

Советник считает, что российское военное командование руководствуется не военной, а политической логикой.

"Они сильно ускоряют скорость своей утилизации и уменьшают шансы на успех в разы. Нам нравится такая война. Вот чего точно не надо было делать, так это наступать на Кривой Рог… Логика не военная, она политическая", — отметил Арестович.

Напомним, ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска из Херсонской области готовят наступление в направлении Кривого Рога.

Согласно картам боевых действий на 26 апреля, усилия россии по захвату Херсонской области, попытки атак на север и запад, срываются украинскими контратаками.

Теги:
#Россия #Кривой Рог #Алексей Арестович #ВСУ
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