Нам нравится такая война: Арестович назвал "величайшую глупость" путина в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1087
Все попытки атак российских военных на Кривой Рог успешно отбиты ВСУ.
Российские войска решили наступать на Кривой Рог, однако, это величайшая глупость с военной точки зрения.
Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
Генерал Александр Дворников, которого путин назначил командовать войсками в Украине, видимо, "хочет наступать везде во исполнение приказов политического руководства".
"Я думаю, они убьются там об оборону, да и все – и не будут больше наступать. Но конечно, это очень странное решение. Это более странное решение, чем 25-тысячной группировкой пытаться взять Краматорск-Славянск в тех условиях. И вообще они наступают везде… А еще в книге начинающих командиров первый принцип – это неравномерное распределение сил на линии фронта… Это база, это алфавит. Военные должны это понимать. Но они наступают везде", – сказал Арестович.
По словам советника, наступление сразу на всех возможных участках фронта — это величайшая глупость со стороны врага.
"Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев прав? Может, владимир владимирович решил лично руководить всеми операциями?… Потому что с военной точки зрения это величайшая глупость", — добавил Арестович.
Советник считает, что российское военное командование руководствуется не военной, а политической логикой.
"Они сильно ускоряют скорость своей утилизации и уменьшают шансы на успех в разы. Нам нравится такая война. Вот чего точно не надо было делать, так это наступать на Кривой Рог… Логика не военная, она политическая", — отметил Арестович.
Напомним, ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска из Херсонской области готовят наступление в направлении Кривого Рога.
Согласно картам боевых действий на 26 апреля, усилия россии по захвату Херсонской области, попытки атак на север и запад, срываются украинскими контратаками.