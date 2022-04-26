Нам нравится такая война: Арестович назвал "величайшую глупость" путина в Украине

Все попытки атак российских военных на Кривой Рог успешно отбиты ВСУ.

Российские войска решили наступать на Кривой Рог, однако, это величайшая глупость с военной точки зрения.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

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Генерал Александр Дворников, которого путин назначил командовать войсками в Украине, видимо, "хочет наступать везде во исполнение приказов политического руководства".

"Я думаю, они убьются там об оборону, да и все – и не будут больше наступать. Но конечно, это очень странное решение. Это более странное решение, чем 25-тысячной группировкой пытаться взять Краматорск-Славянск в тех условиях. И вообще они наступают везде… А еще в книге начинающих командиров первый принцип – это неравномерное распределение сил на линии фронта… Это база, это алфавит. Военные должны это понимать. Но они наступают везде", – сказал Арестович.

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По словам советника, наступление сразу на всех возможных участках фронта — это величайшая глупость со стороны врага.

"Я начинаю думать, может действительно Христо Грозев прав? Может, владимир владимирович решил лично руководить всеми операциями?… Потому что с военной точки зрения это величайшая глупость", — добавил Арестович.

Советник считает, что российское военное командование руководствуется не военной, а политической логикой.

"Они сильно ускоряют скорость своей утилизации и уменьшают шансы на успех в разы. Нам нравится такая война. Вот чего точно не надо было делать, так это наступать на Кривой Рог… Логика не военная, она политическая", — отметил Арестович.

Напомним, ранее начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска из Херсонской области готовят наступление в направлении Кривого Рога.

Согласно картам боевых действий на 26 апреля, усилия россии по захвату Херсонской области, попытки атак на север и запад, срываются украинскими контратаками.