Пытаются вернуть город в СССР: в сети рассказали о жизни Бердянска в оккупации (фото)

Бердянцы в соцсетях лишь высмеивают бездарную пропаганду российских оккупантов

Бердянск почти два месяца находится под оккупацией российских солдат и все это время войска страны-агрессора пытаются с помощью силы, подкупа и агитации склонить на свою сторону местных жителей. Оккупанты бросают немало ресурсов на свои попытки "зазомбировать" людей, однако оставшихся в городе бердянцев нелепая агитация поклонников "русского мира" лишь смешит.

О том, как сейчас живет захваченный оккупантами город рассказал представитель Национального союза журналистов Украины, который длительное время провел в Бердянске с начала оккупации.

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Нелепая российская пропаганда повсюду

В течение почти двух месяцев оккупации российские оккупанты пытаются всеми силами склонить на свою сторону горожан. В первую очередь — массированно распространяя свою пропаганду.

Вместо двух местных телеканалов, нескольких печатных СМИ и около десятка украинских радиостанций, включая одну местную — в прошлом. Первое, что сделали оккупанты, захватив город – взяли под свой контроль телебашню и редакции местных телеканалов.

Захваченная оккупантами телевышка в Бердянске

"В настоящее время остались в соцсетях информплатформы, вроде BRD24, контент которой наполняют местные жители, или "Локатор медиа", которым занимаются волонтеры. Когда-то одно из самых популярных медиа "pro.berdiansk" транслирует только "официоз" облгосадминистрации, который не всегда соответствует действительности – сказывается то, что администраторы канала выехали из города и не владеют достоверной информацией", — делится информацией местный житель.

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Некоторую объективную информацию могут получать владельцы спутниковых антенн, которые ловят украинские телеканалы. Хотя там информации по региону очень мало. А вот Т2 оккупанты превратили в непрерывный поток русской пропаганды.

"Т2 стало лучше показывать. У меня не было антенны, сосед посоветовал подключить только провод – вуаля и работает. Но смотреть ничего – сплошная гадость и ложь", – рассказал один из очевидцев.

Бывшее местное радио "Азовская волна" называется теперь "Свободный Бердянск" и ничем не отличается от радио советского образца. Остальные радиостанции FM-диапазона оккупанты глушат.

"Одна из фишек оккупационной пропаганды в городе – радио "Свободный Бердянск" (бывшее "Азовская волна"). Если слушать эту волну, то может показаться, что живешь в СССР, иногда современный российский репертуар возвращает в 2022 год", — делятся местные жители.

Бердянцы в соцсетях бездарную пропаганду оккупантов лишь высмеивают.

"Представители русского мира делают все "для галочки", поэтому их медиапродукты вызывают в основном улыбку, а иногда даже отвращение. Такое впечатление, что они работают по старым советским методикам, производя низкопробный продукт для российских каналов. Неизвестно, что в голове потребителя этого откровенного дерьма, который даже не обращает внимания на грамматические ошибки в сюжетных подписях. Кроме того, ставленники нового режима не то, что не владеют ситуацией в городе, но и не знают настоящих названий улиц и микрорайонов города", — рассказывает один из бердянцев.

Особенно показательным, по его мнению, стало позорное в своей корявости информационное сопровождение не менее непутевого мероприятия — "празднования дня рождения Ленина". Само это мероприятие кроме насмешек бердянцев и нескольких коллаборантов, которых удалось собрать на "праздник", ознаменовалось его анонсами и освещением.

Бердянцев по радио в течение недели созвали "чествовать вождя", а именно сборище показывали на телевидении 22 апреля.

Очереди как в СССР

Очередь за хлебом в Бердянске

Как утверждается в материале, очереди в Бердянске сейчас приходится выстаивать практически за всем, начиная от горючего и заканчивая хлебом. В очередях же горожане и обмениваются между собой последней информацией, которую черпают из украинских СМИ, а не из пропагандистских ресурсов оккупантов. Так автор статьи рассказал о случае, когда бабушка на последние деньги купила спутниковую антенну, чтобы смотреть украинские новости.

Ранее на условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Херсону под гнетом оккупации.