Укр

Оккупанты понесли большие потери на Херсонщине: свежая карта боев в Украине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Подбитая российская техника Новость обновлена 26 апреля 2022, 17:12
Подбитая российская техника

ВСУ дают бой оккупантам на всей линии фронта.

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта по сравнению с 25 апрелем практически не изменилась.

Карта боев в Украине за 26 апреля
Карта боев в Украине за 26 апреля
Карта боев в Украине за 25 апреля
Карта боев в Украине за 25 апреля

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;

на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;

на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник по всей линии столкновения производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.

Великая Александровка на карте Украины
Великая Александровка на карте Украины

Также подразделения оппонентов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Ранее аналитики The Institute for the Study of War опубликовали более подробные карты боев в Украине.

Напомним, 26 апреля россияне обстреляли Запорожье.

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