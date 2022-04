Оккупанты понесли большие потери на Херсонщине: свежая карта боев в Украине

ВСУ дают бой оккупантам на всей линии фронта.

Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта по сравнению с 25 апрелем практически не изменилась.

Карта боев в Украине за 26 апреля

Карта боев в Украине за 25 апреля

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;

на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;

на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник по всей линии столкновения производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.

Великая Александровка на карте Украины

Также подразделения оппонентов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Ранее аналитики The Institute for the Study of War опубликовали более подробные карты боев в Украине.

Напомним, 26 апреля россияне обстреляли Запорожье.