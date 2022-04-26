Оккупанты понесли большие потери на Херсонщине: свежая карта боев в Украине
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ВСУ дают бой оккупантам на всей линии фронта.
Во вторник, 26 апреля, на 62-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.
Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.
По данным британской разведки, линия фронта по сравнению с 25 апрелем практически не изменилась.
По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так:
на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;
на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;
на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;
на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.
Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.
На Южнобужском направлении противник по всей линии столкновения производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.
В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.
Также подразделения оппонентов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
Ранее аналитики The Institute for the Study of War опубликовали более подробные карты боев в Украине.
Напомним, 26 апреля россияне обстреляли Запорожье.
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