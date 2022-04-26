Война с Украиной началась очень давно: признание бывшего российского топ-чиновника

Бывший глава пресс-службы Газпрома рассказал, как россия годами дискредитировала Украину в глазах Европы

Война россии против Украины началась около 20 лет назад с началом экономического давления на Киев и уничтожения его репутации в глазах стран Запада.

Об этом рассказал в интервью LIGA бывший вице-президент Газпромбанка и экс-руководитель пресс-службы Газпрома Игорь Волобуев, который после начала полномасштабного военного вторжения россии уехал в Украину.

"Война россии против Украины началась очень давно – уже, можно сказать, лет 20 эта война продолжается. Просто "слона едят бутербродами", — сказал он.

По его словам, тогда было задание экономически привязать Украину к росии и подсадить ее на "газовую иглу", как это было сделано с Беларусью.

Волобуев говорит, что первая "газовая война" произошла в 2005-2006 годах, а вторая в 2008-2009, во время которых было реально решено лишь одно задание — дискредитировать Украину в глазах западных потребителей и внушить им мнение, что Киев не является надежным поставщиком, а значит и протолкнуть необходимость в строительстве альтернативных газопроводов и лишить нашу страну транзита.

Чиновник отметил, что после этого объемы прокачиваемого через территорию Украины газа действительно снизился, в частности, он напомнил, что в прошлом году он составил лишь 41 млрд кубов, хотя были годы, когда этот показатель составлял 140 млрд и больше.

Он подчеркнул, что в этом не было экономического компонента, а лишь чистая политика, поскольку все те объемы газа, которые пускали по альтернативным маршрутам, можно было спокойно прокачать по украинской ГТС.

"У нас как у пиарщиков, участвовавших тогда в этой войне, задача стояла – показать, что украинская ГТС аварийная, трубы гнилые, что реконструировать систему слишком дорого и проще от нее отказаться", — сказал он.

Волобуев добавил, что для этих целей нанимались целые агентства, которые отрабатывали кремлевскую повестку, что и привело к тому, что в настоящее время газовый транзит для Украины не является критическим вопросом, поскольку от него она получает максимум 3 миллиарда долларов в год.

Для россии эта работа обошлась в сотни миллионов долларов, отметил чиновник.

Как сообщалось ранее, в ЕС готовят шестой пакет санкций против россии из-за вторжения в Украину. Впрочем, нефтяного и газового эмбарго в нем не предусматривается, поскольку не все страны Европы готовы отказаться от российских энергоносителей.