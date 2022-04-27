Хватит еще надолго: в Минобороны рассказали, сколько ракет осталось у россии

россия уже выпустила по Украине половину своих ракет.

У россии еще остается много ракет, и если они не снизят интенсивность обстрелов Украины, то их хватит еще на несколько месяцев.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает "Украина 24".

По ее словам, за все время с начала вторжения россии, по территории нашей страны было выпущено около 1300 ракет и примерно столько же еще имеется в арсенале оккупантов.

Она отметила, что это касается ракет наземного, воздушного и морского базирования.

"Они (россияне, — ред) истощаются в плане личного состава, но у них еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб. Этого хватит на несколько месяцев", — сказала Маляр.

При этом она отметила, что ранее россия импортировала комплектующие к своим ракетам, а из-за санкций уже не может быстро восполнить их количество.

Как сообщалось ранее, на Западе уже начали намекать, что Украине стоит освобождать от россиян всю свою территорию включая ОРДЛО и Крым. В частности такое заявление прозвучало от Минобороны Британии, а позже такую же информацию озвучили и в США.

В россии такие заявления восприняли очень остро, так в МИД страны уже высказались о нанесении ударов по военной инфраструктуре Великобритании и других стран НАТО, которые поставляют Украине оружие и боевую технику.