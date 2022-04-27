У Зеленского ответили на заявление Турции насчет встречи с путиным

Пока конкретики относительно вероятной встречи лидеров нет

Турция четко понимает, какие разрушительные последствия для черноморского региона имеет война в Украине, поэтому пытается ускорить разрешение конфликта с россией.

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Об этом в среду, 27 апреля, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что консультации продолжаются на уровне рабочих подгрупп, готовящих позиции сторон в юридическом плане.

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По словам чиновника, как только конкретная информация о предполагаемой встрече двух лидеров появится, то об этом обязательно сразу сообщат.

"Время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены. С одной стороны, наблюдаем определенную интенсификацию боевых столкновений на востоке страны, а также попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны, продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение", — сообщил украинский чиновник.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в российских Белгороде, Воронеже и Курске и тонко намекнул россиянам, что это может быть кармой за убийства невиновных украинцев.