Мобилизация в Украине: когда закончится и могут ли продолжить
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Планирование дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине зависит от развития ситуации на линии столкновения
С 24 февраля, когда россия полномасштабно напала на Украину и развязала на ее землях кровавую войну, по приказу президента Владимира Зеленского Верховная Рада ввела военное положение по всей территории страны. В рамках Указа украинского лидера в Украине официально была объявлена всеобщая мобилизация, согласно которой резервисты пополняют ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований страны для того, чтобы иметь возможность дать мощный отпор агрессору из россии.
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Что такое мобилизация
Во время военного положения, которое было введено в Украине из-за полномасштабного вторжения россии, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. С 15 марта в стране идет вторая волна мобилизационных мер.
Мобилизация – это совокупность мер, направленных на приведение Вооруженных сил, а также государственной инфраструктуры в военное состояние. Она объявляется на фоне чрезвычайных обстоятельств в конкретной стране или мире.
Мобилизация может быть общей (ее проводятся в масштабах всего государства) и частной (в этом случае мобилизуют граждан исключительно на конкретной территории для повышения боевой готовности Вооруженных Сил или отдельных военных формирований).
Когда мобилизация в Украине закончится?
Согласно действующему украинскому законодательству мобилизация в стране проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу Указа президента Владимира Зеленского "Об общей мобилизации" от 24 февраля 2022 года.
Это значит, что мобилизация в Украине должна быть завершена 24 мая 2022 года.
Могут ли ее продолжить?
Следует отметить, что правительством предусмотрена вероятность изменения даты и продления указанного срока в связи с определенной ситуацией. То есть, если война в Украине после истечения 90 мобилизационных суток продлится, то дату окончания всеобщей мобилизации отсрочат.
На сегодняшний день, мобилизация проводится на территориях Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и столицы – города Киева.
Ранее Телеграф сообщал, что призывы к военной службе в виде повесток украинцы призывного возраста (от 18 до 60 лет) начали получать даже на улицах. Какие именно бывают эти документы и законна ли такая выдача подробнее читайте в материале "Телеграфа" : "Какими бывают повестки и законно ли вручать их на блок-постах — разъяснение военкомата".
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