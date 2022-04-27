Мобилизация в Украине: когда закончится и могут ли продолжить

Планирование дальнейших мобилизационных мероприятий в Украине зависит от развития ситуации на линии столкновения

С 24 февраля, когда россия полномасштабно напала на Украину и развязала на ее землях кровавую войну, по приказу президента Владимира Зеленского Верховная Рада ввела военное положение по всей территории страны. В рамках Указа украинского лидера в Украине официально была объявлена всеобщая мобилизация, согласно которой резервисты пополняют ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований страны для того, чтобы иметь возможность дать мощный отпор агрессору из россии.

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Что такое мобилизация

Во время военного положения, которое было введено в Украине из-за полномасштабного вторжения россии, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. С 15 марта в стране идет вторая волна мобилизационных мер.

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Мобилизация – это совокупность мер, направленных на приведение Вооруженных сил, а также государственной инфраструктуры в военное состояние. Она объявляется на фоне чрезвычайных обстоятельств в конкретной стране или мире.

Мобилизация может быть общей (ее проводятся в масштабах всего государства) и частной (в этом случае мобилизуют граждан исключительно на конкретной территории для повышения боевой готовности Вооруженных Сил или отдельных военных формирований).

Когда мобилизация в Украине закончится?

Согласно действующему украинскому законодательству мобилизация в стране проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу Указа президента Владимира Зеленского "Об общей мобилизации" от 24 февраля 2022 года.

Это значит, что мобилизация в Украине должна быть завершена 24 мая 2022 года.

Могут ли ее продолжить?

Следует отметить, что правительством предусмотрена вероятность изменения даты и продления указанного срока в связи с определенной ситуацией. То есть, если война в Украине после истечения 90 мобилизационных суток продлится, то дату окончания всеобщей мобилизации отсрочат.

На сегодняшний день, мобилизация проводится на территориях Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и столицы – города Киева.

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