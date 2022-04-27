Укр

В Украине убили путина, но пока не того самого

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Владимир Гуцов Новость обновлена 27 апреля 2022, 20:59
Владимир Гуцов

Оккупант был уничтожен еще в начале апреля.

В среду, 27 апреля, на 63-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о ликвидации российского оккупанта с позывным "путин".

Об этом сообщил известный украинский блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем telegram-канале.

Сообщается, что российский разведчик Владимир Олегович Гуцов с позывным "путин" 1 апреля нашел свою смерть на украинской земле, а именно на Николаевщине, вблизи Александровки.

"Путина зашкварили. Плохо, что только не настоящего. Слава Нации. Смерть врагам", — сообщил "Штирлиц".

Напомним, президент рф владимир путин в последнее время часто мелькает на ТВ. 27 апреля кровавый диктатор выступил перед членами совета законодателей при федеральном собрании рф, где намекнул на ядерный удар по Западу. В сети высмеяли путина, который несколько раз запинался во время своей речи.

Во вторник, глава кремля встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. За длинным столом президент рф соврал высокопоставленному гостю прямо в лицо. Со всеми заявлениями путина генсеку ООН можно ознакомиться у нас на сайте.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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