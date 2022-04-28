Беременная девочка из Бучи, которую изнасиловали пять оккупантов, намерена оставить ребенка

Психолог помогает девочке принять ребенка

Четырнадцатилетняя беременная девочка из Бучи, которую во время оккупации изнасиловали пять российских солдат, планирует оставить ребенка.

Об этом с согласия родителей пострадавшей рассказала ее психолог Александра Квитко, пишет "Радио Свобода".

Она отметила, что девочка намерена оставить ребенка даже вопреки тому, что биологический отец является насильником.

Кроме того, врачи предупредили семью пострадавшей о том, что если она сейчас сделает аборт, то скорее всего больше никогда не сможет иметь детей.

Квитко говорит, что сейчас ее задача сделать все возможное, чтобы помочь девочке принять ребенка.

Как известно, Буча и другие города на севере Киевской области оказались под оккупацией с первых дней вторжения россии в Украину. Освободили их лишь в начале апреля.

После этого о зверствах оккупантов узнали во всем мире. В частности Запад сильно встревожила информация омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что в одном из подвалов в Буче россияне удерживали и регулярно насиловали сразу около 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет. Девять из них теперь беременны.