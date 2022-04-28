Украина сама решает: у Зеленского сделали заявление насчет ударов по россии

Украина будет защищаться от российской федерации любым способом, в том числе ударами по составам и базам российских убийц. Мир признает такое право Украинского государства.

Об этом в четверг, 28 апреля, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Твиттере.

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