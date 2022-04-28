По отремонтированным "Большой стройкой" дорогам сейчас движется гуманитарка и эвакуация – МИУ

Отремонтированные и построенные дороги в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во время войны стали основными путями, по которым доставляется гуманитарная помощь и происходит эвакуация людей из опасных регионов.

Об этом в интервью программе "Факты" на телеканале ICTV рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, за последние два года по президентской программе привели в порядок около 15 тыс. км дорог, из которых 10 тыс. км являются дорогами государственного значения.

"Я понимаю, что было очень много критики, когда политика была на первом плане. Но сухой остаток таков: все эти дороги работали и работают как основные каналы, по которым доставляется гуманитарная помощь", – говорит министр.

Также миллионы граждан во время эвакуации могли лично убедиться в том, что по всей стране действительно появились нормальные дороги. Так, раньше путь от Днепра до Покровска из-за качества дороги длился пять часов, а сейчас это примерно вдвое меньше.

"И самое главное, наши военные так же эвакуируют своих раненых и доставляют все, что нужно именно этими дорогами", – добавил Кубраков.

Для другого примера он рассказал о том, что раньше в город Суммы было невозможно добраться нормальной дорогой, а такая возможность появилась только в прошлом году. Также и в Харьковской области все основные дороги, среди которых и харьковская окружная, были сделаны в прошлом или позапрошлом году.

Отдельно министр рассказал о трассе М-01 Киев – Чернигов, на участках которой происходили активные боевые действия. Там был уничтожен не только верхний слой покрытия, но и все остальное – от барьерного ограждения до пробитых насквозь подземных переходов.

"Это непростая история. 20-25% всей трассы повреждены так или иначе. А это дорога первой категории, классная, только что построенная. И все, вероятно, помнят видео, когда наши военные с дронов снимали, кажется, работу байракторов. Танки оккупантов лупили сверху, просто как в компьютерной игре. Но что там было четко видно, так это классную дорогу с разметкой", – рассказал он.