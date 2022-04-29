Убитые родители, выстрелы в упор и страшные мечты: как в "Охматдете" спасают детей войны (фото)

Медики "Охматдета" помогают детям со всей Украины, пострадавших привозят целыми семьями

Российский военный убил мужчину на глазах у его сына. Во время обстрела мама укрыла своим телом дочь. Подросток мечтает вырастить и отомстить врагам за смерть отца. Девочка каждый день рисует маме "на небеса". Это лишь несколько историй детей, которые из-за войны оказались в больнице "Охматдет" в Киеве.

По состоянию на 29 апреля в Украине из-за вооруженной агрессии России погибли не менее 219 детей, а еще более 393 — пострадали. С начала полномасштабного нападения рф на территорию Украины больница "Охматдет" не останавливала свою работу ни на минуту. 24/7 здесь работают врачи всех направлений, в первые недели войны сотрудники буквально жили и ночевали на рабочих местах. Медики ежедневно видят детей с боевыми травмами, которые потеряли родителей и дома. О том, как живет во время войны самая детская больница в Украине "Охматдет" – в материале "Телеграфа".

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Как рассказывает пресс-секретарь больницы "Охматдет" Анастасия Магеррамова, в заведении лечатся десятки детей с Киевщины, Николаевщины, Черниговщины, Луганщины и других регионов Украины. В больницу поступают целыми семьями, поэтому во время войны в медучреждении оказывают помощь не только детям, но и взрослым. У детей осколочные ранения, пулевые и минно-взрывные травмы.

"Насмотрелись всякого: видели и разорванные лица у детей, и вырванную часть спины у 5-летнего мальчика, который просто вышел во двор с папой… Врачи, конечно, привыкли видеть разное. Но они не привыкли, что так массово привозят детей с боевыми травмами и ранениями. Это ненормально. Просто ужас", — говорят в "Охматдете".

Так, самой маленькой пациентке – всего месяц. Девочка получила некритическое ранение, потому что мама укрыла младенца своим телом, когда в дом попал снаряд. У женщины же — 25 ранений. После получения помощи семья уехала в другую область. В то время как самым старшим пациентом стал 83-летний житель Бучи.

Мама спасла дочь, прикрыв собой. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Очень часто медикам приходится спасать детей с тяжелыми осколочными ранениями. От осколков пострадала и 7-летняя Варвара из Ирпеня, которая вместе с мамой пыталась уехать из города. Но российские военные начали минометный обстрел и открыли огонь по машинам мирных граждан.

"Девочка все помнит, рассказывает, как все было. Осколок прошел сквозь мягкие ткани через одну ногу и остановился в другой. Этот осколок сейчас ношу с собой в сумочке", — отмечает Магеррамова.

Семилетняя Варя из Ирпеня. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Все пострадавшие дети – свидетели ужасных военных преступлений армии рф. Некоторые из них не просто попали под обстрелы или взрывы: российские военные стреляют в детей в упор. Так, 14-летний Юрий из Бучи чудом выжил. Однажды он вместе с отцом Русланом уехал на велосипедах за гуманитарной помощью и лекарствами. Гражданские надели белые повязки. На дороге их остановил российский военный. Мужчина с сыном подняли руки и сказали, что у них нет оружия… в ответ оккупант открыл огонь.

"Сначала российский военный начал стрелять в упор по мужчине. Потом стал стрелять по парню. Юра упал и российский военный выстрелил ребенку в голову. Парень был в капюшоне, пуля прошла по нему. Мама до сих пор хранит эту кофту, с пулевым отверстием в капюшоне. Сейчас мама с сыном выписались. Папу убили на глазах у сына. Его тело близкие смогли забрать только через два дня", — рассказала Магеррамова.

14-летний Юрий из Бучи. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Потерю мамы переживает и 6-летняя Милана из Гостомеля. В комнату дома попала российская ракета. 30-летняя женщина умерла на глазах у дочери, ее 9-летнего братика и папы. У девочки были ранения стопы, медики провели несколько операций. Пока Милана находилась в больнице, ежедневно делала рисунки мертвой маме — "на небо".

Шестилетняя Милана из Гостомеля. Фото: t.me/ndslohmatdyt

Дети оказываются в больнице в тяжелом эмоциональном состоянии. На месте работают психологи. Некоторые из маленьких пациентов просыпаются ночью от страшных сновидений, а кто-то пугается едва громких звуков. В игровых комнатах дети играют в то, что видели своими глазами: строят "баррикады" и "защищаются" от оккупанта.

Изменились и мечты украинских детей, пострадавших из-за военной агрессии россии.

"Один 13-летний парень мечтает стать солдатом и убить всех тех, кто унес жизни его папы. Очень жаль, что у детей теперь такие мечты - отомстить за то, что сделали с ними и их родителями", — отметила Магеррамова.

Отдельная боль для команды "Охматдета", добавляет пресс-секретарь, то, что многие пациенты не доезжают до учреждения. То ли скорая исчезает со связи, то ли машина попадает под обстрел, то ли ребенок умирает по дороге в больницу.

"К нам приехала одна семья. Раненая мама очень сильно кричала, 13-летняя дочь рассказывала, что ее 6-летний брат умер. На тот момент мальчик действительно уже был мертв. Все тело ребенка было в ранениях", — рассказали в больнице.

Напомним, украинские медиа "Телеграф" и OBOZREVATEL запустили проект волонтерской помощи больницы "Охматдет", чтобы поддержать детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии.

Помочь проекту можно по следующим реквизитам:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна Александровна)

Ранее "Телеграф" писал, что проект помощи детям "Охматдета" поддержала и украинская певица Наталья Могилевская. Артистка записала видеоролик с призывом спасти детей, ставших жертвами военных преступлений рф.

Призываем всех небезразличных присоединиться к проекту! Давайте спасем наших детей вместе, они — наше будущее!