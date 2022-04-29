Ленд-лиз для Украины: аналитик США рассказал, чем ответит россия

НАТО не поведет блеф путина относительно вероятного применения ядерного оружия

На Западе убеждены, что поддержка Украины Соединенными Штатами может "вызвать гнев москвы", однако не прямой огонь.

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Об этом в интервью изданию "Atlantic Council" рассказал старший сотрудник ВВС США в Центре Скоукрофта Тайсон Ветцель, отметив, что ядерный блеф путина уже никто серьезно не воспринимает.

По его словам, действия Вашингтона могут спровоцировать мощный "гнев Москвы", однако точно не прямой огонь, ведь, несмотря на "риторику, маловероятно, что россия будет предпринимать военные действия против Соединенных Штатов Америки или их союзников и партнеров".

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По мнению Тайсона, у россиян и без того есть куча дел на Донбассе, поэтому сил для того, чтобы пойти в "наступление" против НАТО, у них уже просто нет.

Также представитель ВВС США отметил, что, несмотря на систематические угрозы российского президента владимира путина относительно применения ядерного оружия, "США и НАТО считают это ядерным блефом" и продолжают помогать Украине, отправляя ей мощное вооружение.

"Рубикон смертельной наступательной помощи был пересечен давно без всяких действий россии ", — сказал он.

Напоследок Тайсон добавил, что в новом пакете помощи для Украины "нет ничего такого, что могло бы спровоцировать путина на реализацию угроз" (применение ядерного оружия — ред. редакцией).

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден выступил с заявлением о том, что планируется выделение дополнительных средств на помощь Украине, а именно: 20 млрд. долларов военной, 8,5 млрд. долларов экономической и 3 млрд. долларов гуманитарной.

Между тем, бывший глава МВД Украины заявил, что применение путиним оружия массового поражения может вызвать мировой резонанс и в дальнейшем привести к его физической ликвидации.