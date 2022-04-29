Укр

Так выглядит счастье: сеть растрогало видео, как девочка встречает с войны папу-защитника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Дети приветствуют военных Новость обновлена 29 апреля 2022, 17:26
Дети приветствуют военных

Украинцы искренне желают, чтобы все дети дождались с войны своих родителей

Украинцев тронуло видео, как маленькая девочка на пороге дома встречает своего папу с войны. Искренние эмоции ребенка от радости встречи с отцом заставили в очередной раз задуматься, за что воюют наши военнослужащие.

Кадрами поделилась Национальная гвардия Украины на своей странице в Facebook.

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На опубликованном видео девочка на пороге дома ожидала появления своего папы-защитника, а когда его увидела — не смогла сдержать эмоций, начала радостно прыгать и смеяться, а затем обнимать родного человека. Отец, в свою очередь, взял ребенка на руки и крепко-крепко обнял.

"Желаем всем нашим защитникам вернуться живыми и здоровыми к родным. Мы боремся за самое ценное: право жить и любить в своем доме по своим обычаям", – говорится в подписи к видео.

Пользователи сети не смогли пройти мимо трогательной сцены встречи защитника с маленькой дочкой. Украинцы писали, что это и есть счастье и искренне желали, чтобы каждый ребенок дождался с войны своего папу-защитника. А наших воинов люди просили быть стойкими.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сеть растрогал поступок маленькой волонтерки Варвары — девочка продавала цветы, чтобы иметь возможность приобрести бронежилет для украинского защитника. Ее назвали хорошим ангелом-хранителем наших воинов.

Теги:
#Украина #Дети #Россия #Война #Видео
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