Укр

Буряты и чеченцы начали стрелять друг в друга вблизи Чернобаевки

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Солдат армии рф Новость обновлена 29 апреля 2022, 18:21
Солдат армии рф

Оккупанты не могут поделить добычу и не желают идти в наступление

В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община в Херсонской области) произошла перестрелка между военными рф чеченской и бурятской национальности.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

По информации источника, в ночном инциденте "отметились" более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сообщается, что причинами межэтнического конфликта стал привилегированный статус чеченских подразделений в российской армии. Буряты отказались вести наступательные действия, пока чеченцы вообще не бывают на передовой и даже выполняют роль заградительных отрядов. Кроме того, чеченцы получают больше после распределения награбленного.

Киселевка на карте Украины
Киселевка на карте Украины

Разведка также сообщает, что подразделения вс рф в оккупированной Федоровке (Запорожская область) отказываются идти в наступление из-за конфликта с командирами. Оккупанты рассказывали местным жителям, что их обманули при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.

Федоровка на карте Украины
Федоровка на карте Украины

Также стало известно, что российским контрактникам обещали операцию по "крымскому сценарию" без сопротивления украинцев. В итоге многие россияне отказались вести службу. В дело вмешалось ФСБ, а часть недовольных военнослужащих увезли в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на харьковском направлении, захватив важный стратегический пункт.

Напомним, в США пригрозили владимиру путину тяжелыми последствиями, если кровавый диктатор начнет ядерную войну.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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