Буряты и чеченцы начали стрелять друг в друга вблизи Чернобаевки
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Оккупанты не могут поделить добычу и не желают идти в наступление
В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община в Херсонской области) произошла перестрелка между военными рф чеченской и бурятской национальности.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По информации источника, в ночном инциденте "отметились" более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сообщается, что причинами межэтнического конфликта стал привилегированный статус чеченских подразделений в российской армии. Буряты отказались вести наступательные действия, пока чеченцы вообще не бывают на передовой и даже выполняют роль заградительных отрядов. Кроме того, чеченцы получают больше после распределения награбленного.
Разведка также сообщает, что подразделения вс рф в оккупированной Федоровке (Запорожская область) отказываются идти в наступление из-за конфликта с командирами. Оккупанты рассказывали местным жителям, что их обманули при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.
Также стало известно, что российским контрактникам обещали операцию по "крымскому сценарию" без сопротивления украинцев. В итоге многие россияне отказались вести службу. В дело вмешалось ФСБ, а часть недовольных военнослужащих увезли в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контрнаступление на харьковском направлении, захватив важный стратегический пункт.
Напомним, в США пригрозили владимиру путину тяжелыми последствиями, если кровавый диктатор начнет ядерную войну.
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